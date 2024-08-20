Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali’ne belediyenin yazıhane açma kararı esnafa kepenk kapattırdı. Anlaşmaya varılamayan olayda birçok seyahat şirketi bilet satışlarını durdurdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak 2022 meclis toplantısında Büyükşehir Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılmasına dair karar alınmış, bu karara ilişkin herhangi bir iptal kararı söz konusu olmamıştır” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 19 yazıhanenin bulunduğu otobüs terminaline iki yazıhane daha açma kararı aldı. Karara karşı çıkan ve Büyükşehir yetkilileri ile görüşmeden olumlu sonuç alamayan terminalde bulunan birçok esnaf kepenk kapattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Ocak 2022 meclis toplantısında Büyükşehir Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılmasına dair karar alındığını ve bu karara ilişkin herhangi bir iptal kararı söz konusu olmadığını duyurdu. Maddi anlamda daralmaya gittiklerini ve bu sebeple güçlükle ayakta durduklarını belirten esnaflar ise alınan bu kararın ardından iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade kararı aldıklarını ifade etti.

“2 yazıhane kararına ilişkin herhangi bir iptal söz konusu olmamıştır”

Sakarya Büyükşehir Terminali’nde seyahat firmalarının kepenk kapatma eylemine ilişkin olarak belediyeden yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak 2022 meclis toplantısında Büyükşehir Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılmasına dair karar alınmış, bu karara ilişkin herhangi bir iptal kararı söz konusu olmamıştır. Bugün itibariyle şehrimiz yerel firmalarının kullanımı için o tarihte mecliste alınan karar gereği Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 2 yazıhane daha yapılması için harekete geçilmiştir. Meclis kararı olan ve herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı kararla ilgili terminal esnafı kepenk kapatmıştır. Transit otobüslerin terminale girmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi’nin terminalin yolculara kapatılmasına dair bir inisiyatifi yoktur. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir duruma düşülmesi halinde yeniden ihale yoluna gitme hakkımızı saklı tutmakla beraber, kepenk kapatan firmalardan bilet alan yolcuların ilgili acentelerle görüşmeleri gerekmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızı korurken, vatandaşlarımızın da daha iyi hizmet alması için gayretle çalışıyoruz. Ocak 2022 tarihinde alınan ilgili meclis kararı şekilde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüs terminalinde BELPAŞ A.Ş tarafından muhtelif yerlerde yazıhane yapılması ve işletme hakkının devri, devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir encümenine yetki verilmesi 10.01.2022 karar tarihi 1/89 sayısı” ifadeleri yer aldı.

“Bizim terminalimizde kesinlikle ilave bir iş yerine ihtiyaç yoktur”

Esnaf adına konuşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali Terminal Esnafı ve Otobüs İşletmecileri Derneği 2’nci Başkanı ve terminalde işletme sahibi olan İbrahim Derman, “Sadece yazıhaneler değil tüm işletmeler kapandı şu anda. Ekmeğimizin her geçen gün küçülmesine rağmen biz ayakta durmaya çalışırken terminalimize ilave bir iş yerleri yapılma kararı alındı. Bu gece ilave iş yeri yapmak üzere buraya girişimde bulunuldu, biz de bununla ilgili gerekli yerlerle iletişime geçtik. Bu girişimi biz esnaflar, iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade kararı almıştır. Bizim terminalimizde kesinlikle ilave bir iş yerine ihtiyaç yoktur. Atıl olan iş yerleri var, buraları canlandırsın, mevcut esnafın potansiyelini artıracak girişimlerde bulunulsun. Biz yasal haklarımızı aramak adına esnafımızın hep birlikte almış olduğu kararı uygulamaya geçirdik. Bu gece saat 23.00’ten itibaren Sakarya ilimizden hizmet almak isteyen yolcularımıza hizmetimizi maalesef istemeyerek de olsa sonlandırmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Polis koruması eşliğinde yazıhane kurulumu

Yazıhanenin artırılması kararı sonrasında büyükşehir yetkilileri kurulum için malzemelerin montajını yaparken esnaf ile oluşabilecek muhtemel gerginliğin önlenmesi adına çok sayıda polis ekipleri terminalde yazıhane kurulumu yapılan bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kepenk kapatan esnafa katılmadı

Öte yandan, esnafın iş durdurma kararına karşı çıkan Sakarya-Düzce arası yolcu taşımacılığı acentesi bulunan sahibi Muhammet Ali Atan ise bu kararın vatandaşı mağdur ettiğini, kepenk kapatan esnafa katılmadığını söyleyerek firmasının faaliyete devam ettiğini söyledi.