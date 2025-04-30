MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı konuşmayla başlayan süreç, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte kongre çağrısı yaparak kendini feshetmesini istemesiyle yeni bir evreye girdi.

PKK’nın kongresini hangi tarihte toplayıp fesih kararını ilan edeceği merakla beklenirken, sürece ilişkin hem DEM Parti’den hem de Cumhur İttifakı cephesinden çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı cephesi, örgütün bir an önce kendisini feshetmesini isterken, DEM Parti ise atılması gereken yasal adımların varlığına dikkat çekiyordu. Bu gelişmeler devam ederken terör örgütü PKK’nın başlarından Mustafa Karasu’dan terör örgütü elebaşı Öcalan’ın çağrısına dair bir açıklama geldi.

Karasu ‘PKK’yı feshedeecğiz’

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Mustafa Karasu, Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakma' ve 'kendini fesih' çağrısına ilişkin olarak Medya Haber TV'de açıklamalarda bulundu. Terör örgütü yöneticisi Karasu, yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan’ın fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma çağrısını gerçekleştireceklerini, bu konuda kimsenin tereddüdünün olmamasını isterken, "Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.