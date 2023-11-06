Hafta sonu gerçekleşen Ortakçı Orhaniyespor – İhsaniyespor voleybol karşılaşması sonrası Ortakçı Orhaniye Voleybol takımı başkanı Bedri Boyrat salonda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Ligin iddialı takımı olan İhsaniyespor kulübünü ağırlayan temsilcimiz Ortakçı Orhaniyespor bayan voleybol takımı sahadan 3-2 mağlup olmasına rağmen bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.



VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Öte tandan müsabakaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterirken kapalı spor salonunda tribünlerin büyük bir kısmı dolduruldu.

Ortakçı Orhaniye Voleybol Takımı Başkanı Bedri Boyrat müsabaka sonrası yaptığı açıklamada “Şehrimizde kız çocuklarımızın sporla buluşması için başlattığımız projemizin meyvelerini almak bizleri çok mutlu ediyor. İlçe Kapalı Spor salonunda gerçekleştirdiğimiz İhsaniyespor müsabakasından 3-2’lik bir mağlubiyet alsak ta tribünlerin doluluğu ve heyecanı bizler çok mutlu etti. Karşılaşmamıza bizleri yalnız bırakmayan başta kaymakamımız Eren Arslan, İTSO Başkanımız Yavuz Uğurdağ, ilçe emniyet müdürümüz Okan Şen, eski ilçe emniyet müdürümüz Erdoğan Baydemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Bayhan, eski belediye başkan yardımcımız Rıdvan Kocaağa, siyasi parti temsilcilerimize, STK başkanlarımıza ve ilçe halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Lig uzun bir maraton bundan sonraki müsabakalarımızda da ilçe halkımızı aynı heyecanla yanımızda görmek istiyoruz. Söz veriyoruz kız çocuklarımız için başaracağız.” dedi.