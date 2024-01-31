TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Bursaspor, konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Ramazan Doğanay, Mehmet Büyükyılmaz, Cem Mustafa Akpınar
Bursaspor: Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Emre Tepegöz, Bilal Güney (Barış Dalkıran dk. 80), Abdullah Tazgel, Ömer Turan (Enes Solakoğulları dk. 69), Görgüç, Eren Güler (Samet Bozkurt dk. 85)
Yedekler: Kerem Matışlı, Kerem Kök, Hamza Baran Arıkan, Emir Kayacık, Enes Gökhan, Melih Sağlam, Alperen Şirin
Teknik Direktör: Ümit ŞengülNazilli Belediyespor: Ozan Can Oruç, Baran Işık, Ahmet Gökbayır, Süleyman Karakaş (Yakup Emre Bakkal dk. 46) (Abdullah Beytaş dk. 84), Salih Kavrazlı, Ali Karakaya, Hakkı Can aksu, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak (Tibet Öniz dk. 69), Talha Erdoğan (Barışcan Altunbaş dk. 46)
Yedekler: Canberk Aydemir, Hüseyin Cihan Avcı, Serhat Aslan, Yunus Emre Karakaya, Güney Tunç, Kutsal Manici
Teknik Direktör: Bülent Ertuğrul
Sarı Kartlar: Bilal Güney, Eren Güler, Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Ali Karakaya, Ekrem Çalışanlar, Yakup Emre Bakkal (Nazilli Belediyespor)