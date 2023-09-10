TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Ankaraspor’u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahit Değirmenci, Sinan Bilen
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 60), Barış Dalkıran, Mustafa Genç (Eren Güler dk. 70), Yusuf Sertkaya (Ömer Turan Görgüç dk. 70), Berat Altındiş (Enes Gökhan dk. 74), Çağatay Yılmaz
Ankaraspor: Anıl Atağ, Cenk Doğan, İbrahim Sürgülü, Recep Yemişci, Kaan Baysal, Olcay Şahan (Fatih Kızılkaya dk. 69), Recep Taşbakır (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 69), Batuhan Kırdaroğlu (Doğukan İnci dk. 56), Muhammet Raşit Yöndem (Ramazan Eren Demir dk. 43), Hamza Gür, Ömer Faruk Sezgin (Yusuf Buğra Koşal dk. 56)
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 63), Eren Güler (dk. 85) (Bursaspor)
Sarı kKartlar: Doğukan İnci (Ankaraspor), Çağatay Yılmaz, Barış Dalkıran (Bursaspor)