Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanacağı açıklandı. Karşılaşmanın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi. TFF tarafından yapılan açıklamada "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ