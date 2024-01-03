THY Euroleague’de 19. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague’de çift maç haftasında heyecan yarın ve cuma günü oynanacak 19. hafta maçlarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Litvanya’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Euroleague yönetiminin aldığı karar doğrultusunda müsabaka, Litvanya’nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena’da oynayacak. Bu hafta Efes de İspanyol takımı Real Madrid’de konuk olacak. Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunan temsilcisi Panathinaikos ise İspanya deplasmanında Valencia Basket ile mücadele edecek.
Euroleague’de 19. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv
22.00 ASVEL - Zalgiris Kaunas
22.00 Kızılyıldız - Partizan
22.15 Olympiakos - Monaco
5 Ocak Cuma
22.00 ALBA Berlin - Virtus Bologna
22.30 Barcelona - Baskonia
22.30 Olimpia Milano - Bayern Münih
22.30 Valencia Basket - Panathinaikos
22.45 Real Madrid - A. EfesKaynak: iha