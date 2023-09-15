Türk Hava Yolları (THY) Amsterdam-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası teknik kontroller sırasında uçağın iniş takımında bir ceset bulundu. Olay sonrasında polis ekipleri hemen uçağa sevk edildi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. İncelenmek üzere savcılığa bilgi verildi ve soruşturma başlatıldı.

Bilgilere göre, TC-JOA kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Amsterdam'dan İstanbul Havalimanı'na dün akşam saat 22.40 civarlarında iniş yaptı. Ancak uçağın iniş takımında yapılan teknik kontroller sırasında, kaçak bir yolcunun cesedi keşfedildi.

Bu trajik olayın ardından hemen polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve uçağın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Soruşturmanın başlatılması için savcılık incelemelerde bulundu.

Henüz kimliği belirlenemeyen bu kaçak yolcunun, Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı uçağa girdiği net değil. İlk belirlemelere göre, bu yolcunun Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül tarihli Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Ayrıca, cesedin Banjul Havalimanı'nda çalışan bir personel olabileceği iddiaları da gündemde. Soruşturma, bu gizemli olayın ayrıntılarını aydınlatmak için titizlikle sürdürülüyor.