Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen büyük bir operasyonun detayları paylaşıldı. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin başarılı bir çalışması sonucunda, 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi.

Açıklamaya göre, İran'dan ülkemize giriş yapan bir TIR'da, yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde metamfetamin bulundu. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından koordine edilen operasyonda, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu söz konusu araç mercek altına alındı. Yapılan detaylı denetimler ve testler sonucunda, pudra formunda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi.

Bu operasyon, 2.2 ton metamfetaminin ele geçirilmesiyle büyük bir başarı olarak kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük ekiplerinin özverili çalışmalarıyla zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam edeceğini ve uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençleri koruma konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.