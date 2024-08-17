Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2024 yılının Ağustos ayında gerçekleştirdiği toplantıda, tüketiciyi yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalar içeren reklam ve tanıtımlara yönelik ciddi yaptırımlar uyguladı. Toplantıda incelenen 128 dosya sonucunda, 16.2 milyon TL tutarında ceza kararı alındı.

Verilen cezalar, tüketiciyi yanlış yönlendiren, yanıltıcı bilgiler içeren ve haksız rekabet yaratan reklam kampanyalarına yönelik olarak düzenlendi. Bakanlık, bu tür uygulamaların tüketicilerin haklarını ihlal ettiğini ve adil ticaretin zedelenmesine neden olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi koruma adına denetimlerin artarak devam edeceğini ve haksız ticari uygulamalarla mücadelede kararlılıkla hareket edileceğini vurguladı. Bu tür cezaların, piyasada adil rekabeti sağlama ve tüketici haklarını koruma adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.