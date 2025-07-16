2026’nın ilk yarısında süresi dolacak dampinge karşı önlemler, Ticaret Bakanlığı’nca bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki tebliğiyle duyuruldu. Tebliğe göre, nihai gözden geçirme soruşturması için başvuru süreci başladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine yönelik yeni bir adımı duyurdu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/15)” ile 2026 yılının ilk yarısında süresi dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi.

Tebliğ, damping ve sübvansiyonun Türk yerli üretimine zarar vermesini önlemek amacıyla alınacak nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) süreçlerini düzenlerken, tebliğ, 14 Haziran 1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 1999 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili yönetmelik çerçevesinde hazırlandı.

2026’da süresi dolacak dampinge karşı önlemlerin listesi tebliğde yer alırken, bu önlemlerin devamı için yerli üreticilerin NGGS başvurusu yapabileceği belirtildi.

Başvuruların, önlemlerin sona erme tarihinden en az 3 ay önce, yeterli delillerle desteklenerek Bakanlığın KEP adresine ([email protected]) gönderilmesi gerekiyor.

Başvuru formuna, Bakanlığın internet sitesinden erişilebilecek.Yerli üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden kişi ve kuruluşlar, dampingin ve zararın devam edeceği ya da yeniden ortaya çıkacağı iddiasıyla NGGS talebinde bulunabilecek.

Geçerli başvurular, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde soruşturma başlatılacak.

Mevcut dampinge karşı önlemler, NGGS sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler