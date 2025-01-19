9 Ocak 2025’te gerçekleştirilen programın ikinci oturumunda, içerik üreticilerine hukuki ve etik sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, reklam içerikli paylaşımlarda doğru ifadelerin kullanımı, yasal olarak paylaşılmaması gereken içerikler ve kazançların vergilendirilmesi gibi konular ele alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Reklam Özdenetim Kurulu’nun ortak girişimiyle hayata geçirilen “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı”nın ikinci oturumu, içerik üreticilerinin yasal sorumluluklarını pekiştirmek ve tüketicilerle olan iletişimlerini geliştirmek amacıyla 9 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sosyal medya içerik üreticilerine; •Reklam içerikli paylaşımlarda kullanılması gereken doğru ifadeler, •Yasal olarak paylaşılmaması gereken içerikler, •Kazançların vergilendirilmesi konularında kapsamlı bir eğitim verilmiştir. Program, içerik üreticilerinin dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun hareket etmelerini, tüketicilere doğru ve güvenilir bilgi aktarmalarını teşvik etmeyi hedeflemektedir. Bu eğitimlerle sosyal medya ekosisteminde hem yasal çerçeveye uygun iş birlikleri hem de tüketici haklarının korunmasına katkı sağlanmaktadır." denildi.