Son dönemde, özellikle yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç vaatleriyle yapılan dolandırıcılıkların arttığına dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, bu tür paylaşımlara itibar edilmesi sonucu yaşanan mağduriyetlerin artış gösterdiğini ifade etti. Bakanlık şikayet başvurularında; FOREX, halka arz ve kripto varlık yatırımı yapıldığı izlenimi veren paylaşımların, kamu kurumları ve uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının izinsiz kullanıldığı durumların çoğaldığını vurguladı.

Ayrıca, yurt dışı menşeli telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden kamuoyunda tanınan kişilerin isim, fotoğraf ve videolarının yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan sahte ilan ve reklamlarda kullanıldığı belirtildi. Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda yatırım danışmanı rolü üstlenen kişilerin, sosyal mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu, başlangıçta küçük meblağlarda kar sağlansa da ilerleyen süreçte daha yüksek tutarlarda para yatırılması istendiği, hatta kredi kullanmaya teşvik edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri bu tür dolandırıcılıkların hedefi olmamak için şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca, herhangi bir hesaba para yatırılması yönündeki taleplerin dikkate alınmaması ve mağduriyet durumunda söz konusu hesaplara ait IBAN, telefon numarası ya da internet sitesi bilgilerinin ilgili kurumlara bildirilmesi önemine vurgu yaptı.

Bakanlık, sorumlu olduğu mevzuat kapsamında tüketicileri korumaya yönelik aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.