Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan çalışmalarda 22 kilogram kokain, 27 kilogram metamfetamin, 8.064 adet ecstasy hap ve 34.958 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, şüpheli bir tırın yakın takibe alındığı ve yapılan detaylı arama sonucu büyük miktarda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen bu başarılı operasyonla, Türkiye’ye giriş yapmak isteyen zehir tacirlerine geçit verilmediği vurgulandı. Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.