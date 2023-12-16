Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar tedarikçi, üretici ve perakende işletme arasında oluşan haksız rekabeti ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşımla değiştirildi. Taraflar arası ödemelerde işletmeye yansıtılan haksız ticari uygulama için ilk adım atıldı.

Yeni Karar Resmi Gazete’ye Düştü!

İşletmeden kaynaklanmayan kusurdan dolayı üreticinin ya da tedarikçinin cezai yaptırımla karşılaşması haksız ticari uygulama kapsamına dahil edildi. Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmelik doğrultusunda Bakanlık tedarikçi, üretici ve perakende işletme arasında oluşabilecek ticari zararlı önleyebilme amacıyla harekete geçti.

“Haksız Ticari Uygulama” Kapsamı Nedir?

Doğru kararı verebilmeyi engelleyen, haksız şekilde taraf olmaya sebep olacak her türlü ortam bu sayede engellendi. Herhangi bir gerekçe olmadan tüzel kişi konumunda bulunan şahıstan mal ya da hizmet temini için zorlama yapmak, kampanyayı zorla satmaya çalışmak, maliyetlerini usulsüzce yıkmak ya da aleyhe yönelik tek taraflı değişiklik yapma yetkisi “haksız ticari uygulama” kapsamına alınarak sınırlandırıldı.

Ödeme Süreleri Kısaldı!

Yeni yönetmelik doğrultusunda ödeme süreleri de değişti. Üretim tarihinden sonra 30 gün içinde bozulabilecek gıda ürünleri ve tarım ürünleri için ödeme süreleri 45 günü geçmeyecek şekilde yenilendi.