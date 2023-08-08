Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmanbey Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde Lütfü S. yönetimindeki 16 KOT 18 plakalı hafif ticari araç ile Veysel K. yönetimindeki 16 ASG 685 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.