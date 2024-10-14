Trabzon’un sağlık turizmi potansiyelini artırmak için Gürcistan’ın Tiflis şehrinden başlatılan uçak seferlerinin ilk uçuşu gerçekleştirildi. Uçuşların Trabzon’un turizmdeki ivmesini daha da ileriye taşıyacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, karşılıklı seferlerin sadece turizmi değil, iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğu da güçlendireceğini vurguladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan’ın Tiflis şehrinden Trabzon’a düzenlenen ilk uçak seferini karşılama törenine katıldı. Törende Vali Aziz Yıldırım, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkanı Hülya Ulusoy ve yardımcısı Ahsen Aydın, Georgian Wings firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Shalva Kıknadze ile diğer proje paydaşları da yer aldı. Tiflis'ten törenle uğurlanan ve sabah saat 08.00'da Trabzon Havalimanı’na inen uçağa su takı seremonisi yapıldı. İki gün önce karayoluyla Trabzon’dan Tiflis'e giden ve ilk uçuşa katılan basın mensupları ile diğer yolcular apronda çiçeklerle karşılandı. İlk uçuşun anısına özel pasta kesimi gerçekleştirildi.

BÜYÜK İVME KAZANDIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon'umuz, son yıllarda turizmde hızla yükselen bir şehir konumunda ve farklı ülkelerden birçok ziyaretçi ağırlamaktadır. Özellikle Körfez turizmi ve Suudi Arabistan’dan gelen turistlerle birlikte büyük bir ivme kazandık. Geçtiğimiz yıl Kafkasya’dan gelen turistlerle başlayan süreç, bugün Trabzon-Tiflis uçuşlarının başlatılmasıyla daha da ileriye taşınıyor. Şehrimizin belediye başkanı olarak, ekonomimizi de düşünmek zorundayız ve turizm bu konuda ciddi bir katkı sağlıyor. Bu şehirde bu dinamik gücümüz olduğu müddetçe biz de bu işlerde sorumluluk alarak öncülük edeceğiz. En azından işe himaye edeceğiz veya bugün olduğu gibi bu işin organizasyonunda yer alacağız" dedi.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Genç, “Sağlık turizmi de son zamanlarda büyük önem kazandı. Kafkasya’dan ve özellikle Gürcistan’dan gelen talepler doğrultusunda hava yolu taşımacılığı artık bir gereklilik haline geldi ve bugün bu adımı attık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, Medical Park hastaneleri, Forum AVM, Kuzey Göz Hastanesi, Cevahir AVM, Trabzon Oteller Birliği gibi önemli kurumlarımızla iş birliği içerisinde bu protokolü imzaladık. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde ise özellikle Ulusoy ailesinin büyük katkıları var. Merhum Ali Osman Ulusoy’un mirasını devam ettiren Hülya Ulusoy Hanımefendi ve sevgili kızları başta Ahsen Aydın hanım bu sürece büyük emek verdi. Hepsine şehrimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Bugün burada tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. 23 yıl sonra Gürcistan-Trabzon uçak seferleri tekrar başladı. Şu an pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşen bu seferlerin, iki toplumun birbirini daha iyi tanımasıyla ilerleyen dönemde üçe, dörde ve belki her güne çıkmasını ümit ediyorum. Bu, yalnızca turizm açısından değil, insanların birbirini tanıması, iş birliği yapması ve yatırımcıların iş birliği açısından da çok önemli bir gelişmedir. Aynı zamanda tarihten beri var olan iki toplum arasındaki dostluğu pekiştirecektir. Biz, tarihi İpek Yolu’nu yeniden inşa ediyoruz ve artık mesafeleri kısaltarak, insanların arasındaki uzaklıkları ortadan kaldırıyoruz. Bu süreçte emeği geçen Ulusoy ailesi başta olmak üzere tüm paydaşlara, Ulaştırma Bakanımıza, Gürcistan Hava Yolları'na ve sayın genel müdürlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRABZON İÇİN ATILAN BÜYÜK ADIM

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkanı Hülya Ulusoy, “10 yıl önce babamın vefatıyla şirketlerin başına geçtim. O günden bugüne kadar çok çalışarak, inanarak önemli yerlere geldik. Şimdi ise üçüncü kuşak olarak kızlarım, şirketler grubuna yeni bir kapı açıyorlar. Trabzon için atılan bu büyük adımda, öncelikle bir yıl önce süreci başlatan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi’ye ve büyük paydaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

ZORLUKLARLA BU NOKTAYA GELDİK

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, “Sağlık turizmi ile başlayan bir projemizdi ve Trabzon-Tiflis uçuşları için çalışmalarımız tam bir yıl önce başlamıştı. Çok zorluklarla bu noktaya geldik, pazarlıklar uzun sürdü. Bu sürecin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİ BİR KAPI AÇILMIŞ OLDU

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın ise, “Trabzon-Tiflis arasında başlatılan uçak seferleri ile yeni bir kapı açılmış oldu. Bu iş için çok çalıştık. Pazartesi ve perşembe günleri olarak başlattığımız uçak seferlerinin iki ülke için yararlı olacağına ve destek sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE İÇİN ÇOK ANLAMLI

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz Iashvili de, “İki komşu ülke için önemli bir gün. Durdurulmuş uçak seferleri bugün yeniden başlıyor. Bu seferlerin iki ülke için çok anlamlı olduğunu ve yakınlaşmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uçak seferlerinin çok başarılı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.