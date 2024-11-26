Popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD'de ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Hükümet yetkilileri, Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği endişesini taşıyor.

Bu endişeler, platformun ABD'de tamamen yasaklanması ihtimalini gündeme getiriyor.

TikTok CEO'su Shou Chew, bu zorlu süreci atlatmak için Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan yardım istedi

Musk, daha önce Twitter'ı satın alarak ABD hükümetiyle yaşadığı sorunları aşmayı başarmıştı. Chew, Musk'ın deneyimlerinden faydalanarak TikTok'u ABD'deki olası bir yasaklamadan kurtarmayı umuyor.

MUSK'IN TAVSİYELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Elon Musk, TikTok'un ABD'deki varlığını sürdürebilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiyeler arasında, TikTok'un ABD operasyonlarını Çin merkezli ByteDance şirketinden tamamen ayırmak ve kullanıcı verilerinin ABD'de saklanmasını sağlamak yer alıyor.

Musk ayrıca, TikTok'un içerik moderasyon politikalarını daha şeffaf hale getirmesini ve platformda dezenformasyon ve propaganda ile mücadele etmek için daha fazla çaba göstermesini önerdi.

TikTok'UN ABD'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

TikTok, Elon Musk'ın tavsiyelerini dikkate alarak ABD hükümetini ikna etmeye çalışacak.

Ancak platformun ABD'deki geleceği hala belirsizliğini koruyor. ABD hükümeti, TikTok'un ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair endişelerini gidermek için daha fazla adım atmasını isteyebilir.

TikTok'un ABD'deki kaderi, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelere ve platformun alacağı önlemlere bağlı olacak.