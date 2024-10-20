Bursaspor, Silifke Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Silifke Şehir Stadı’nda oynanan mücadele, 0-0’lık skorla sona erdi.
Hakemler: Adem Cinek, Sezgin Şahbaz, Ertuğrul Yılmaz, Miraç Berk Kölemen
Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (B.Yılmaz dakika 61), Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı (H.Gür dakika 46), Mehmet Yiğit, Furkan Özyapı (B. Güney dakika 61), Yiğitali Bayrak (B. Dalkıran dakika 74), Musa Çağıran, Ahmet İlhan Özek (S. Cengiz dakika 81), İlhan Depe, Mücahit Can Akçay
Silifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu, Kağan Topçu (E. Yamaç dakika 74), Enes Tayfun, Ekrem Çalışanlar, Arif Cılak, Okan Toprak, Harun Genç (H. Gül dakika 83), Şükrü Kaan Kılıçaslan (T.Öztürk dakika 74), Burak Evren (T.T Demirci dakika 58), Metin Sevinç (B. Sönmez dakika 83)
Sarı kartlar: Abdullah Tazgel(Bursaspor), Burak Evren(Silifkespor Belediyespor), Musa Çağıran (Bursaspor), Barış Dalkıran (Bursaspor), Turan Ali Demirci (Silifke Belediyespor)