Türkiye’nin gündeminde 'Yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili şok edici bir gerçek daha gün yüzüne çıktı.

Bebekler üzerinde gerçekleştirilen diyaliz işlemlerinin ardından şimdi de lazer tedavisi iddiaları gündeme geldi. Soruşturmada adı geçen Özel Şafak Hastanesi'nin yıllar önce de benzer skandallara karıştığı belirlendi.

Öncelikle "Genel göz taraması ve kampanya var" diyerek mağdurları hastaneye çeken kişiler, daha sonra sağlıklı gözlere, rızaları olmaksızın lazer tedavisi uygulayarak delik açtılar. Tedavi sonrası mağdurların gözlerinde yanma, sulanma ve yakın ile uzak görüş sorunları ortaya çıktı. Ancak hastane, yaptığı işlemler için para alabilmek amacıyla tüm hastaları faturalandırdı.

İddiaya göre, 2013-2015 yılları arasında 291 vatandaşın sağlıklı gözlerine lazerle delik açıldı ve bu işlemler faturalandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattı.

Hastane yönetimi, SGK'dan ödeme alabilmek için işbirliği yaparak sahte resmi belgeler düzenlemiş ve bunları SGK’ya sunmuşbu süreçte toplamda 5 milyon 822 bin TL ödeme almışlar. Aralarında hastanenin başhekimi ve sahibinin de bulunduğu 13 kişi, bu dolandırıcılığı gerçekleştirmiş. Yapılan şikayetler neticesinde hastane hakkında soruşturma başlatılmış.

Soruşturmada, hastane sahibi ve doktorlar da dahil olmak üzere 13 şüpheli bulunuyor. Şüpheliler, "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vücut bütünlüğüne zarar vermek" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış. Dosyada ise 269 kişi mağdur olarak yer alıyor.

Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanenin sahibi Seçim Ö., başhekim ve doktorların da arasında bulunduğu 13 şüpheliye İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ancak hastane faaliyetine 'Yenidoğan çetesi' ortaya çıkana kadar devam etmiştir.