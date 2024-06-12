Balıkesir Karesi Ortaokulu Tiyatro Topluluğu, her yıl geleneksel olarak sergiledikleri tiyatro gösterilerini bu yıl Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Veliler, öğretmenler ve tiyatroseverler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Tiyatro topluluğu, birbirinden farklı ve etkileyici beş oyun sahneleyerek izleyicilerin beğenisini topladı. Oyunlar, öğrencilerin sergilediği performanslarıyla ve güzel sahne düzenlemeleriyle dikkat çekti. Her bir oyun, izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

Etkinlik sonrası konuşan Balıkesir Karesi Ortaokulu Müdürü Ahmet Ercan, öğrencilerin gösterdiği üstün performanstan duyduğu gururu dile getirerek, "Öğrencilerimiz, aylar süren hazırlık sürecinde büyük bir özveri ve azim gösterdiler. Onların sahnede sergilediği yetenek ve emek, hepimizi gururlandırdı. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Tiyatro topluluğunun eğitmeni Şule Alpaltay, öğrencilerin bu başarıyı yakalamasında disiplinli çalışma ve takım ruhunun büyük payı olduğunu belirtti.

Bu etkinlikten sonra, Balıkesir Karesi Ortaokulu Tiyatro Topluluğu’nun önümüzdeki dönemde sahneleyeceği yeni projeler merakla bekleniyor.