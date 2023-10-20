Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü piyasaya sürmek için adım attı. Bu satış işlemi, muhammen bedeli 1,8 milyar Türk Lirası olarak belirlenen bir tutarla gerçekleşecek.

TMSF, bu iki şirketi satışa sunmak için resmi internet sitesinde bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre, Royal ve Atlas Halı ile Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün 1,8 milyar Türk Lirası değerinde olduğu ve bu bedel üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

İhaleye katılmak isteyenlerin sunması gereken teminat miktarı ise 180 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Ayrıca, ihaleye katılmak isteyenlerin gereken belgeleri en geç 28 Kasım 2023 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. İhale ise 29 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00'de gerçekleşecek.