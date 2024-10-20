Tofaş Basketbol Takımı, 3. hafta mücadelesinde Onvo Büyükçekmece’yi evinde 93-86’lık skorla yenerek ligdeki galibiyet serisini 3’e çıkardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 3. haftasında TOFAŞ, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Berk Demir, Kris Bankston beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marcquise Reed’in üçlüğüyle buldu. J.J. O'Brien, Reed ve Alex Perez’in sayılarıyla 4.30’da televizyon molasına 15-8 üstünlükle giren Bursa ekibi, mola dönüşü rakip sayılarına Berk Demir, Kris Bankston, Marcquise Reed ve Yiğitacan Saybir ile karşılık verirken ilk periyodu 24-21 önde kapattı.

İkinci periyoda Erdi Gülaslan’ın üçlüğüyle başlayan Büyükçekmece karşısında Trevor Thompson ve Yiğitcan Saybir ile skor bulsa da konuk takım, 13.20’de 6 sayılık farkı yakaladı: 29-35. Yiğitcan Saybir ve Kris Bankston’ın basketleri 15. dakikada durumu 34-37 yaparken; Alex Perez’in sayıları sonrası Yiğitcan Saybir’in basketiyle TOFAŞ soyunma odasına 43-48 geride girdi.

Üçüncü çeyreğe Marcquise Reed ve Uros Trifunovic’in üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marcquise Reed, Alex Perez ve Berk Demir’in basketleriyle 25.40’da farkı 2’e (57-59) indirirken, çeyrek 61-69 Onvo Büyükçekmece üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyotta savunma sertliğini arttırarak rakibini hataya zorlayan TOFAŞ, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic’in basketleri sonrası Alex Perez’in üçlüğüyle 32.40’ta skoru 72-76 yaptı. Uros Trifunovic ve Alex Perez’in üçlükleri sonrası Marcquise Reed’in turnike basketi son 4 dakikaya girerken durumu 80-80 eşitlerken; Alex Perez’in serbest atış sayılarıyla yeniden üstünlüğü sağlayan Bursa temsilcisi, J.J. O'Brien, Marcquise Reed ve Alex Perez’in elinden bulduğu sayılarla son 2 dakikaya 9 sayı üstünlükle girdi: 89-80. Alex Perez ve Uros Trifunovic’in basketleriyle parkeden 93-86 galip ayrılan TOFAŞ, evinde kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Büyükçekmece karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 27 sayı-5 asist-2 ribaund-3 top çalma ile takımın en skorer ismi olurken; Marcquise Reed 24 sayı; Uros Trifunovic 15 sayı ve Yiğitcan Saybir ise 9 sayıyla oynadı.