TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Euroleague temsilcilerinden Alba Berlin’e 62-89 mağlup oldu.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampındaki son hazırlık maçını Alman temsilcisi Alba Berlin ile oynadı.

Kampın 12. gününde, Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanan Gloria Cup 2024 mücadelesine Özgür Cengiz, Marcquise Reed, Uros Trifunovic, Yiğitcan Saybir, Trevor Thompson beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk bölümde rakip sayılarına Yiğican Saybir, Trevor Thompson, J.J. O’Brien ve Marcquise Reed ile karşılık verse de ilk çeyrek 16-24 Alba Berlin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında rakip sayılarına Trevor Thompson, J.J. O’Brien, Özgür Cengiz ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Bursa ekibi, Marcquise Reed’in üçlüğüyle 16.30’da farkı 5’e (32-37) çekerken, bu bölümden sonra rakibe 10-0’lık seri veren TOFAŞ, soyunma odasına 32-47 geride girdi. Üçüncü çeyrekte farkın açılmasını önleyemeyen TOFAŞ Basketbol Takımı, son çeyreğine 46-73 geride girdiği karşılaşmadan 62-89 mağlup ayrıldı.

Alba Berlin karşısında TOFAŞ’ta Berk Demir 11 sayı, Özgür Cengiz ve Marcquise Reed 10’ar sayı; Trevor Thompson ve Yiğitcan Saybir ise 8’er sayıyla oynarken, Tolga Geçim ile Alex Perez tedbir amaçlı karşılaşmada forma giymedi.

Bu karşılaşmayla Antalya kampını noktalayan TOFAŞ Basketbol Takımı, lig öncesi son çalışmalarını kendi tesislerinde gerçekleştirecek ve 19-21 Eylül tarihleri arasında 24. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.