Elektrikli SUV segmentinde yer alan T10X, kullanıcılarına farklı menzil ve donanım seçenekleri sunarak geniş bir yelpazede tercih imkanı sağlıyor.

TOGG T10X'in Nisan 2025 fiyat listesi şu şekilde:

-V1 RWD Standart Menzil:1.440.600 TL

-V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

-V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Ayrıca araca eklenebilecek opsiyonlar da açıklandı:

-19 inç iç jant: 30.000 TL

-Tekno ve Konfor Paketi: 35.000 TL

-Panoramik Cam Tavan: 30.000 TL

-Meridian Ses Sistemi: 30.000 TL

Yeni fiyatlarla birlikte TOGG, hem teknolojik donanımı hem de tasarımıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Nisan ayına özel olarak açıklanan bu fiyatlar, sınırlı süreyle geçerli olacak.

TOGG yetkilileri, artan ilgiyle birlikte üretim kapasitesinin de artırıldığını belirterek, teslimat süreçlerinin hızlandırıldığını ifade etti.