Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6. sınıf Türkçe ve Matematik ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Matematik dersleri için 1. dönem 2. ortak yazılı sınavlarının tarihlerini 26-27 Aralık olarak ilan etti. MEB, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla ortak sınav haftası uygulamasına ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, Türkiye genelinde aynı tarihlerde gerçekleşecek. 6. sınıf öğrencileri 26 Aralık Salı günü Türkçe ve Matematik sınavlarına, 9. sınıf öğrencileri ise 27 Aralık Çarşamba günü Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik sınavlarına girecekler.