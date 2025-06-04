Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde yer alan toplam 310 farklı arsayı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedeye çevrim içi olarak da katılım mümkün olacak, ancak internet üzerinden katılım imkânı ihale tarihinden bir iş günü önce sona erecek. Ayrıca, katılımcıların belirlenen katılım teminatını önceden yatırmaları gerekecek.

Peki, arsa satışları hangi tarihte ve nerede gerçekleşecek? İşte TOKİ'nin düzenleyeceği arsa müzayedesine ilişkin tüm ayrıntılar...

TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık artırma, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30'da, Ankara'da Bilkent Otel (Bilkent-Çankaya) ve İstanbul'da Halkalı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi katılım da mümkün olacak.

TOKİ 41 İLDE 310 MUHTELİF ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

Katılımcılar, tercih ettikleri arsayı ister %25 peşinat ve 48 ay vadeyle, ister %40 peşinat ve 36 ay vadeyle ödeme seçeneklerinden biriyle satın alabilecek.

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için ise 10.000.000-TL katılım teminatı ödenecek.

310 ARSA HANGİ İLDE YER ALIYOR?

Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Muğla, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa,

Elazığ, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Denizli, Erzincan, Malatya, Samsun, Muş