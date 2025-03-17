TOKİ, Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi'nde inşa edilecek 166 konutluk projede, 35 dairenin satışa çıkarılacağını açıkladı. Bu dairelerin 26'sı 2+1, 9'u ise 3+1 olarak planlandı. Kuralı satış yöntemiyle satışa sunulacak konutların fiyatları belirlendi. En düşük fiyatla satılacak 2+1 daire için 484 bin 200 TL peşinat ödeyenler, 120 ay vadeyle aylık 12 bin 105 TL taksitle ev sahibi olabilecek.

3+1 dairelerin en düşük fiyatı ise 651 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 16 bin 275 TL'den başlayacak.

BAŞVURULAR VE KURA TARİHİ

Satışa sunulan konutlar için başvurular, 17 Mart 2025 ile 21 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, Türkiye Halk Bankası'nın Bursa Orhangazi şubesinde yapılabilecek. Kura çekilişi ise 28 Mart 2025'te saat 14.00'te yapılacak.

Asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemi 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yedek hak sahipleri ise 16-18 Nisan 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek.

PEKİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ'nin belirlediği başvuru şartlarına göre, satışa sunulan konutlardan yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin en az bir yıldır Orhangazi ilçesinde ikamet ediyor olmaları veya ilçenin nüfusuna kayıtlı olmaları gerekiyor.

Ayrıca, başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranıyor.

TOKİ’nin uygun fiyatlı konut projeleri, ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.