10 il, 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 34 ilde ihracat artışı kaydedildi. Şubat ayında faaliyet illeri bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren şehirler sıralamasında İstanbul, 4 milyar 340 milyon dolarla zirvede yer aldı. Kocaeli, 2 milyar 667 milyon dolarla ikinci sırada bulunurken, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bursa ise 1 milyar 447 milyon dolarla dördüncü sırada kendine yer buldu. Tekirdağ, 1 milyar 32 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti.

Bursa’nın Şubat Ayı İhracatı Geriledi

2024 yılının Şubat ayında 1 milyar 562 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Bursa, 2025 yılının aynı döneminde ihracatını 1 milyar 447 milyon dolara düşürdü. Geçen yıla göre yüzde 7’lik bir düşüş gerçekleşti.

En Fazla Artış Çorum’da

2025 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracatını en fazla artıran il, 210 milyon dolarlık yükselişle Çorum oldu. Kocaeli 138 milyon dolarlık artışla ikinci, Afyon 81 milyon dolarlık artışla üçüncü, Yalova 26 milyon dolarlık artışla dördüncü, Samsun ise 23 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.