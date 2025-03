Besler İnegöl Köftecisinde düzenlenen iftar yemeğine İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, İyi parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İlçe Başkanı Recep Bayrak, yönetim kurulu ve parti üyeleri katıldı.

"HALKIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak'ın kısa selamlama konuşmasının ardından İl Başkanı İsmail Kaya, "Gazeteci yazmayacak, siyasetçi konuşmayacak, öğrenci düşünmeyecek, hep birlikte padişahım çok yaşa diyeceğiz ama çok beklerler. Biz dün olduğu gibi teröriste terörist, paçavraya paçavra diyoruz. Çok şükür duruşuyla bütün Türkiye'ye örnek olan hepimizi gururlandıran bir genel başkanımız var ve bütün olanlara karşı tek başına irade koyan bir iyi parti var. Son kale İyi Parti dememiz de bundandır. Bu basit bir slogan değildir. Değerli genel başkanımoz, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız ülke genelinde milletin ve halkın sesi olmaya devam ediyorlar. Cesurca biz de il başkanı olarak genel başkanımızın politikaları çerçevesinde siyasetimizi yapıyoruz. Genelde de aynı şekilde, çünkü bizim kuruluş amacımız buydu. Dün ne yaptıysak bugün de onu yapıyoruz. Bundan sonra da onu yapacağız. İyi Parti olarak kuruluşumuzdan beri bugüne kadar Bursa'da çok çok kıymetli bir hafızamız var. İnsan gücümüz var. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğruya doğru demeyi, yanlışa dur demeyi, hırsıza hırsız demeyi biliyoruz. Bunu en iyi hemşehriniz Alinur Aktaş bilir. Şimdi de sayın Bozbey yetki aldı, bütün Bursa'nın belediye başkanı olduğu gibi bizim de belediye başkanımız. Görevini iyi yaptığı takdirde tebrik edeceğiz, teşekkür edeceğiz, yapmadığı takdirde ona da aynı şekilde muamele edeceğiz diyorum" dedi.

"ZULÜM İLE ABAT OLUNMAZ"

İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Geleceğimiz ve milli güvenliğimiz ile alakalı İyi Parti ilk günkü gibi mücadele etmeye devam edecek. O yüzden bugün tek adam yönetimiyle birlikte biraz önce sayın il başkanından söyledi; düşünmeyen, konuşmayan, itiraz etmeyen, kimsenin ağzını açmadığı bir ülke isteniyor. Böyle bir rejim böyle bir İstibdat samimiyetle padişahlık zamanında bile yok. Yaptığın yanlışlarla alakalı en masum eleştiriler, en masum itirazlar karşısında bütün algı mekanizmalarınla birlikte kendine bağladığın ve hükümetin sopası olarak kullandığın hukuk mekanizması ile birlikte ne yapıyorsun baskıyı zulmü attırdıkça artırıyorsun ama unutuyorsun. Zulüm ile abat olunmaz. Bu millet bu kadar zulme artık eyvallah demez demeyecek. Teşkilatlarımızla, gerekse meclisteki grubumuzla birlikte milletin sesi, bu itirazların sözcüsü olmaya gayret ediyoruz. O nedenle bu mücadeleyi yaparken, bugün bunu ben felaket tellallı olsun diye söylemiyorum. Dünden daha fazla kol kola girmek zorundayız. Dünden daha fazla mutlaka zaman ayırmak, enerji harcamak zorundayız. Çünkü her zamankinden daha yoksul Türk insanı. Her zamankinden daha yoksul Türkiye ve her zamankinden daha ağır tehlikeye düşmüş bir Türkiye Cumhuriyeti var.

Cumhuriyet tehlikeye düştüğü zaman biz kimseden emir beklemeyiz. Atatürk'ün bize vermiş olduğu emri yerine getiririz" dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Burda Milletvekili Hasan Toktaş ise, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hep birlikte izliyoruz. Aslında biraz da şaşkınlıkla izliyorum. O kadar şaşırdık ki belki de şaşırma duygumuzu bile aslında yitirme noktasına geldim. Neden? Türkiye bunu öteden beri biz anlatıyoruz; bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandum bundan beri aynı şeyleri anlatıyoruz. Türkiye'nin Ortadoğulaşacağını, tek adamlıkla, Baas rejimi durumuna Türkiye'nin evrildiğini önceden beri anlatageldik. İşte bugün geldiğimiz noktada Türkiye tam da böylesi bir duruma evrilmektedir. Düşünelim kim rakip olursa hukuksuz bir şekilde nasıl bertaraf ederiz o yaptı diyerek. Buna karşı gelen kim öğrenci terörist ilan ediliyor. Basın yazacak kapatılıyor, iş insanlarına da farklı maddi cezalar uygulanıyor. Bütün bunların yaşanmış olduğu Türkiye'de biz İyi Parti olarak TBMM'de milletimizin bize vermiş olduğu yetkiyle muhalefet yapma çabasını sonuna kadar kullanıyoruz. Millet adına, milleti rahatsız eden ne varsa bunları söylemekten asla ve asla geri durmuyoruz. Bakın geçtiğimiz gece mecliste 06.40'a kadar çalıştık. Sağ olsun meclisimizin atom karıncasıdır Selçuk Türkoğlu. Çıktı biliyorsunuz Türkiye'nin meydanlarında bebek katilinin posterleri terör örgütlerinin paçavraları özgürce sallanıyor. Türk bayrağıyla itiraz eden gençlere biber gazı sıkarken, bu ülkede bebek katilinin resimleri ve paçavralar dalgalandırılmaya çalışılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Selçuk Türkoğlu ve bir kısım milletvekilimiz bunun paçavra olduğunu açık net bir şekilde ifade etti.

Ben de oradaydım. DEM Parti milletvekilleri sayın Öcalan derken bundan rahatsız olan tek grup, tek parti Türkiye Büyük Millet meclisi'nde bunu üzülerek söylüyorum İyi Parti olmuştur. Paçavraya paçavra dediği için Selçuk Türkoğlu kimseden gık çıkmamıştır İyi Parti dışında. Ama diğerleri de ses çıkarmadığı için sükut ikrardandır deyimini hatırlatarak adeta Dem Partiye destek olmuşlardır.

Hatırlayın hep beraber bundan tam 2 yıl önce. Milletvekili adayı olarak İnegöl'ün tüm yollarında dolaşıyorduk. İnegöl, Yenişehir, Kestel, Karacabey, Keles ve Orhaneli'nin köylerine gittiğimizde iktidar mensupları yöneticileri televizyonda bize şunu soruyorlardı; arkadaşlar hatırlayın DEM Parti ile nasıl işbirliği yapıyorsunuz? Siz PKK'lı mısınız? Bu yakıştırmaları yanından geçmeyen bizlere yapanlar bugün Türkiye Büyük Millet meclisi'nde az önce basın mensupları sordu, Kurbana kalır mı diye, bu bayrama yetişmedi serbest kalması Türkiye neyi konuşuyor? Arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum, 50.000 kişinin katili, bizim bebek katili dediğimiz Apo bugün Türkiye Büyük Millet meclisi'nde konuşulmaya devam ediyor. Buna karşı koyan tek parti biziz şu anda" dedi.

Toktaş konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Melih Gökçek Ankara'nın sokaklarında gezerken İmamoğlu'nu tutuklayabiliyorsunuz. Mansur yavaş'a soruşturma açabiliyorsunuz, muhalefet belediye başkanlarına farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz, milletin itiraz ettiği tek şey hukuksuzluktur. Melih Gökçek sokaklarda 100'ün üzerinde dosya Mansur Yavaş tarafından savcılığa intikal ettirildiği halde hür ve bağımsız gezebiliyor. Diğer belediye başkanlarına bu adaletsizlik yapılıyor ise bizim gençlerimiz buna ses çıkarıyor. İyi Parti olarak biz asla ve asla bu memlekette her kim yetim hakkı yiyorsa yanında durmadık, durmayacağız . Ama hukuksukluk, adaletsizlik var ise televizyonlarda izliyorsunuz değil mi? Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ tutuklandığında yanında, İmamoğlu tutuklandığında da yanımdaydı. Bu da milletimize bir mesajdır. Biz adaletsizliğin yanında durmayacağız. Suçları varsa da cezasını çeksin, ondan yanına bir lafımız yok. Fakat herkese eşit muamele yapılması gerekiyor. Selçuk Türkoğlu ile Türkiye Büyük Millet meclisi'nde AK Parti belediyelerin yolsuzluklarını ortaya sayfa sayfa belgeleri ile dökerken, hatta meclis kürsüsünde konuşmak yetmiyor, gidip savcılığa suç duyurusunda bulunurken ve bunun karşısında hiçbir şey yapılmazken, muhalefete bu operasyonların yapılmasını da iyi Parti olarak kabul etmiyoruz. Bu yönüyle İyi Parti olarak biz hukukun ve adaletin yanında durmaya devam ediyoruz. İyi Parti olarak Türk milliyetçiliğini asla birileri gibi çöpe atmayacağız. Biz hırsıza hırsız diyeceğiz, biz teröriste terörist diyeceğiz, biz bebek katiline bebek katili diyeceğiz. Onu da hiç kimse iyi Parti'nin geri adım atmasını beklemesin. Terörsüz Türkiye olsun, tabii ki de biz istemiyor muyuz, istiyoruz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti devleti teröre karşı adeta mağlup bir devlet gibi hareket edemez. Türkiye Cumhuriyeti devleti 50.000 insanımızın kanına girmiş olan bir bebek katilini bir barış güvercini haline getiremez. İtirazımız buna. Değerli arkadaşlarımız biz İyi Parti olarak İnegöl'ün gündemine de, Türkiye'nin gündemine de hakim olmamız gerekiyor. Bunları yakından takip etmeliyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubumuzla da sonuna kadar yapma gayretindeyiz. Bugün İnegöl'e geldik, yeni açılmış olan hükümet konağına, Kaymakam beye de hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İnegöl adına yapmamız icap eden üzerimize düşen hem yerelde hem de genelde ne varsa bunların takipçisi olacağımızı sayın Kaymakamımıza ilettik."