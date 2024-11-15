Bu süre zarfında, açık alanlarda veya kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları, oturma eylemleri, açlık grevleri, nöbet eylemleri, stant kurma, çadır açma, dron çekimleri, anket çalışmaları, bildiri ve broşür dağıtımı, afiş ve pankart asma gibi etkinlikler yasak kapsamına alındı. Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun gördüğü etkinlikler bu kararın dışında tutuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, alınan bu tedbirin temel amacının Cumhuriyetin temel niteliklerinin, devletin bölünmez bütünlüğünün ve milli güvenliğin korunması olduğu ifade edildi. Ayrıca, kamu düzeninin sağlanması, anayasal hak ve özgürlüklerin korunması, terör eylemleri ile suç teşkil edecek faaliyetlerin önlenmesi ve toplumsal huzurun korunmasının hedeflendiği belirtildi. Bu çerçevede, olası provokasyon ve toplumsal olayların önüne geçmek amacıyla gerekli görülen bu yasaklama kararı alındığı vurgulandı.

Yasak kararına göre, belirtilen tarihlerde, etkinliklere katılmak amacıyla başka illerden gelen kişi ve araçların Mardin’e girişi, Mardin’den etkinliklere katılmak amacıyla başka illere gitmek isteyenlerin çıkışı ve il sınırlarının bu tür faaliyetler için geçiş güzergahı olarak kullanılması da yasaklandı. Kararın, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun hükümlerine dayandırıldığı bildirildi.