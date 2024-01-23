"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın, 3 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Tosuncuk, 2,5 yılın ardından ilk kez konuştu ve hapishadeki son halini fotoğraf gönderdi.

Aydın, Oda Tv'ye yaptığı açıklamalarda, hapishanede günlerinin nasıl geçtiğini şu sözlerle anlattı: "29 aydır Edirne F Tipi Cezaevindeyim. İki katlı bir odaya bir ev mi demeliyim bilemiyorum. Üst katta yatak ve kıyafetler için dolaplar var. Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odam var. Alt kat Amerikan mutfak tarzı, salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum."

"ESEF DUYARIM"

Aydın açıklamalarına devam ederken Ponzi Seçil olayı da soruldu. Aydın, Ponzi Seçil olayı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"O insanların hepsinin aklı başında insanlar olduklarını düşünüyorum. Her insanın bir delilik sınırı vardır. Yani risk iştahı da diyebiliriz.Tüm bu insanlar çok yüksek faiz beklentisiyle yüksek risk almışlar. Sonra da para akışı durunca aman efendim dolandırıldık. Hayır sen risk aldın hem de büyük bir risk.... Piramit sisteminin sonu bellidir. Giren herkes riski bilir ve girer. Sonra da yakın çevresini işe dahil eder ve sürekli büyüyen bir kar topu gibi en sonunda bir yere toplayıp parçalanmaya mahkumdur. Ayrıca bu soruların muhatabı olmaktan da esef duyarım."

“KEŞKE HİÇ EVLENMESEYDİM”

"2,5 yıldır cezaevindesiniz. Geriye dönüp baktığınızda keşke bu işlere girmeseydim diyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Aydın, evlendiği için pişman olduğunu ifade etti. Aydın,bir kadına yüzük aldığını, evlenme teklifi geri çevrilince, yeni tanıştığı bir kadına evlilik teklif ettiğini anlattı. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Sevdiğim kıza evlenme teklifi etmek için bir yüzük aldım. Evlenme teklifi ettim ama kız beni reddetti. Yüzük öyle elimde kaldı, çok ağrıma gitti. O ruh hali ve alkolün etkisiyle olsa gerek aynı yüzüğü henüz tanıştığım Sıla’ya çıkarıp verdim. O da hemen kabul etti. Keşke alkol içmeseydim. Büyük saçmaladım. Sonra da sevmediğim biriyle mantık evliliği olarak nihayete erdi. Keşke hiç evlenmeseydim."

“ZAMAN MAKİNESİ OLSA…”

Aydın, hapishaneden sonra neler planladığını, düşündüğünü de anlattı. Aydın, ne zaman çıkacağını bilmediğini belirterek, "Bunun cevabı biraz zor çünkü ne zaman çıkacağıma bağlı. En kötü senaryoda 2028 yılında denetimli serbestliğe ayrılabilirim. Starship’ten bir bilet alıp Mars kolonisine katılırım herhalde." şeklinde konuştu.

"E TİCARET BİLDİĞİM İŞ"

Mars seyahatı dışında ticarete de ilgi duyan Aydın şöyle konuştu: "Daha erken çıkarsam ölmeden önce yapılacaklar listem var. 100 maddeden oluşuyor. Onları yapmak için çabalarım. Bu saatten sonra başka iş güç düşünecek halim kalmadı. İllede bir iş yapacak olursam bildiğim işi yapar, e-ticaretle uğraşırdım."

AVUKATI DA KONUŞTU

Mehmet Aydın’ın ardından avukatı Mehmet Keske de Odatv’ye yaptığı açıklamalarda müvekkili ile ilgili çok sayıda gerçeğe aykırı haberler ileri sürerek şu sözleri kaydetti:



“Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin bir çok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir.”