Çarşıbaşı açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından önceki gece denizde bulunan cismin, Ukrayna menşeli insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Bulunan cihaz, Yoroz Limanı’na getirilerek uzman ekipler tarafından incelendi.

İstanbul’dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekipler, sabahın erken saatlerinde insansız deniz aracının imha edilmesine başladı. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, operasyon sırasında sinyalleri engellemek için jammer cihazı kullanıldı.

Vinç yardımıyla denize indirilen insansız deniz aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botla açığa çekildi ve uzman askeri personel tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.