Bilecik’in Bayırköy beldesinde Trabzon hurma fidanı dağıtıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediyenin destekleri ile atıl vaziyette bulunan beldenin verimli sulak arazilerinin yeniden canlanmaya başladığını belirterek bu alanların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilerleyen yıllarda da tarımsal destek projelerine devam edeceğini açıklayan Başkan Dilsiz, ‘’Trabzon hurma fidanlarımızı dağıttık. Atıl vaziyette bulunan, verimli toprakları olan alanlarımızı en doğru şekilde değerlendirmeliyiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.