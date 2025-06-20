Bordo-mavili ekip, Portekiz temsilcisi Estoril’in 22 yaşındaki sağ beki Wagner Pina ile anlaşmaya vardı. Pedro Malheiro’nun ayrılığı sonrasında aynı mevkide oluşan boşluğu doldurmak için tercih edilen genç oyuncunun kısa süre içinde Trabzon’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geride kalan sezonda Estoril formasıyla 31 maçta görev alan Pina, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transferin duyurusu, NFC teknolojisine sahip yeni sezon forması eşliğinde yapılan özel bir lansmanla gerçekleştirildi. Bu hamle, hem gençlik potansiyeline yatırım hem de teknolojiyle bütünleşen bir tanıtım modeli olarak dikkat çekti.