Bu kapsamda toplamda 296 bin 866 işlem yapıldı. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla ise 289 bin 334 işlem gerçekleştirildi. Yetkililer, trafikte önceliğin hız değil güvenlik olması gerektiğini vurguladı.

16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde ise 2 milyon 200 bin 922 araç kontrol edildi. Denetimlerde farklı ihlaller tespit edilerek işlem yapıldı. İzin verilmediği halde çakar cihazı kullanan 79 sürücüye işlem yapılırken, hız ihlali yapan 151 bin 321 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, 31 bin 479 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 33 bin 644 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 16 bin 12 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı ve 9 bin 425 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmadığı tespit edildi.

Toplamda 551 bin 855 araç ve sürücüye işlem yapıldığı açıklandı. Yetkililer, trafik denetimlerinin bireylerin ve toplumun güvenliği için hayati önem taşıdığını belirtti. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında önemli ölçüde azalma görüldüğü ifade edildi.

Trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çeken yetkililer, “Yolculuklar insanları sevdiklerine kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Hayatla yarışılmaz” çağrısında bulundu.