Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, hız ihlali nedeniyle toplam 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını açıkladı. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) aracılığıyla ise 1 milyon 992 bin 787 işlem gerçekleştirildi.

Hızın hayatı tehlikeye atan bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir. Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar," ifadelerini kullandı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, 17-24 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 3 milyon 641 bin 525 araç kontrol etti. Denetimler sırasında şunlar tespit edildi:

162 bin 64 hız ihlali

29 bin 68 periyodik muayenesi yapılmamış araç

26 bin 672 emniyet kemeri kullanmayan sürücü

17 bin 773 sürücü belgesiz araç kullanan kişi

7 bin 879 zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araç

Bunların dışında, 52 sürücüye mevzuatta yasaklı olan ışıklı veya sesli uyarı cihazları (çakar) kullandıkları için işlem yapıldı.

Toplamda 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," diyerek sürücüleri uyardı.