Sporun centilmenlik ve yardımlaşma ruhunu sahaya yansıtan hareket, izleyicilerden takdir topladı. Fair-play ruhunun sahadaki en güzel yansıması olarak hafızalara kazınan an, aynı zamanda genç hakemlerin spora kattığı değerlerin de göstergesi oldu. Müsabakayı takip eden spor severler tarafından da olumlu not alan Bozkurt’un bu davranışı, özellikle alt yaş kategorilerinde sporun öz değerlerinin yaşatılması açısından önemli bir mesaj verdi.

Karşılaşmanın adresi olan İzmit Avni Kalkavan Stadı, bu güzel fotoğraf karesiyle bir kez daha sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda insani değerlerin de sahaya taşındığı bir alan olduğunugösterdi.