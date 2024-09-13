Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Y.Ç. hakimiyetindeki 41 AUL 776 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen K.Ç. idaresindeki 41 ASG 551 plakalı Chevrolet marka otomobile arkadan çarptıktan sonra kaldırımın üzerine çıkarak, takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Y.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha