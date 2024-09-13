Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü, Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gizemli cinayetin arkasında nelerin olduğu merak edilirken, konuya dair birçok spekülasyon ortaya atılmaya devam ediyor. Özellikle "Narin neden öldürüldü? Ne gördü?" soruları büyük bir tartışma yaratırken, canlı yayına katılan Hukukçu Afşin Hatipoğlu, amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın jandarmaya verdiği ifadede, amca Salim Güran’ın hem Narin’in annesi Yüksel Güran ile hem de diğer amcasının eşi Maşallah Güran ile cinsel ilişki yaşadığını öne sürmesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Bu iddialar, olayın ardındaki karanlık sırları açığa çıkarmak için kritik bir nokta olarak değerlendiriliyor.

Halk TV’de canlı yayına katılan Hukukçu Afşin Hatipoğlu, dile getirilmemiş olasılıklar üzerinde durarak, dikkat çekici bir senaryo ortaya koydu. Hatipoğlu, “Bu ihtimal ne kadar güçlü? Bence göz ardı edilmemesi gereken sorular var. Şüphelerin odaklandığı iki kişi var: Salim ve Nevzat. Aralarında cinsel bir ilişki olduğu ve Narin’in bunu görmüş olabileceği ihtimali araştırılmalı. Eğer bu utanç verici durum çocuğun ölümüne yol açtıysa, bu olasılık diğerlerinden daha inanılır görünüyor” ifadelerini kullandı.