Kadıköy Göztepe'de, muhtar olduğunu iddia eden bir şüpheli ile bir sürücü arasında yaşanan tartışma sonucunda şüpheli silah göstererek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, sürücü durumu hemen trafik polisine bildirdi. Trafik polisi ise yakındaki bir motosikletliyi durdurarak arkasına bindi ve kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Göztepe'de meydana gelen olayda, muhtar olduğunu iddia eden şüpheli ile bir sürücü arasında trafikte yaşanan tartışma sonrasında şüpheli olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak diğer sürücü, durumu hemen trafik polisine bildirdi. Trafik polisi ise yakındaki bir motosikletliyi durdurarak arkasına bindi ve kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Motosikletli sürücü, trafik polisinin yönlendirmeleri doğrultusunda şüpheli aracı takip etti ve sonunda onu yakaladı. Bu anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına kaydedildi.