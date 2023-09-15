Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Sarıgül Mahallesi'nde 1 Eylül tarihinde yaşanan olayda, iki genç arkadaş, inekleri otlatırken ani bir sağanak yağışın ardından yıldırımın düşmesi sonucu yaralandılar. Yaşanan bu olay sonrasında mahalle sakinleri hemen yardıma koşarak sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler.

Yıldırım çarpması sonucu baygın halde bulunan iki arkadaş, hemen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ardahan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Mustafa Can Bilgili iki gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, Yusuf Can'ın ise boynundaki zincir kolyenin oluşturduğu yara nedeniyle tedavisi devam ediyor.

Yaşanan bu olaya ilişkin olarak konuşan Yusuf Can, "Bu yıl köyümüzde çoban bulamadık. Dolayısıyla köydeki gençler sırayla hayvanları yaylaya götürüp otlatıyordu. Sıra bana ve Mustafa'ya gelmişti. Sabahın erken saatlerinde inekleri otlatmak için yaylaya gittik. Hava kapalıydı ve zaman zaman hafif yağmur yağıyordu. Saat 15.00 civarında yağış şiddetlenince ıslanmamak için Mustafa ile bir şemsiyenin altına sığındık. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü Erzurum'da açtığımda doktorlar müdahale ediyordu. Şemsiye ile boynumdaki zincir kolye parçalanmış, telefonum da arızalanmış. Arkadaşım ayaklarındaki ağrı nedeniyle iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Boynumdaki zincir derimi yakmış ve iz bırakmış. Bu nedenle tedavim uzadı. Kolyemle ilgili ne olduğunu bilmiyorum, görenler parçalandığını söylüyor" şeklinde konuştu.