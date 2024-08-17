

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde Özcan Z. (49) yönetimindeki 16 AKN 433 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Neslihan B.'ye (20) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yayaya ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Trafik yoğunluğu nedeniyle oluşan kaza sonrası ekipler yolu trafiğe açtı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT