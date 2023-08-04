Trakyalı üretici Mustafa Bezbaş, kuraklık dolayısıyla ayçiçeği verimlerinin düşmesinden endişeli olduğunu belirterek, Tarım Bakanlığı'ndan kuraklık tazminatı talep etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üretici Mustafa Bezbaş, kuraklık nedeniyle ayçiçeği verimlerinin düşmesinden endişeli olduğunu söyledi.

"Bu yıl dekardan 100 kilogram zor biçilir" diyen Bezbaş, "Sarı prenssesi kuraklık vurdu. Biçilemeyecek tarlalar var. Türkiye'nin yağ ithalatı büyüyecek. Ayçiçeği harmanına borçlanan çiftçi batacak" görüşünü savundu.

Bu konuda Tarım Bakanlığı'ndan kuraklık tazminatı verilmesini talep eden Bezbaş, "Tarım Bakanlığı kuraklık tazminatı vermezse Trakya'da çok çiftçi batar. Seneye de ayçiçek yağı 3 kat artar. Acil önlem bekliyoruz" dedi.

Ayçiçeği üreticilerine destek verilmesi çağrısında bulunan Bezbaş, "Gelin hep beraber ayçiçeği üreticisine sahip çıkalım. Ayçiçeği Trakya'nın en büyük gelir kaynağıdır. Ayçiçeği olmadan Trakya ayakta kalamaz" diye konuştu.