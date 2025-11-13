Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşirken, Trakya genelinde toplam 5 bin 428 konut el değiştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı konut satış istatistiklerine göre, Trakya illerinde en fazla konut satışı Tekirdağ’da gerçekleşti. Tekirdağ’da 3 bin 960, Edirne’de 814, Kırklareli’nde ise 654 konut satıldı.

Verilere göre, Tekirdağ bölgedeki toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 73’ünü oluşturarak Trakya’nın gayrimenkul piyasasında lider konumunu korudu.