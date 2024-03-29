Trakya’da il seçim kurullarınca, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde görevli sandık kurulu başkanlarına malzeme torbaları dağıtıldı.

31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri için Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde İl Seçim Kurulları tarafından sandık kurulu başkanlarına seçim torbaları dağıtıldı. Sandık başkanları torbaların içinde bulunan birleşik oy pusulası, oy zarfları, mühür, imza cetveli, ıstampa, mühür, mühür mumu ve sicim, tutanak defteri, tutanak kağıtları, tükenmez kalem, bağlama kartonu ve sandık seçmen listelerini kontrol ederek teslim aldı.