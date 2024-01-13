Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar

28. dakikada Metehan’ın sol kanattan ortasında Jozefzoon’dan önce savunma topu uzaklaştırdı.

34. dakika sağ taraftan gelişen atakta Rahmetullah’ın ortasında Jozefzoon’un penaltı noktasında vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

53. dakikada Eren Tozlu ceza sahası içinde vuruşunda savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

77. dakikada Celal Hanalp’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Batuhan Kolak, Şenol Bektaş, Emre Doğu

Bandırmaspor: Loannis Gkelios, Emirhan Aydoğan, Sokou, Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas (Mustafa Çeçenoğlu dk. 81), Florian Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Levent Ayçiçek (Novrone Foor dk. 73), Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı

Yedekler: Akın Alkan, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Mehmet Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Süleyman Koç (Mikhail Kenro Rosheuvel dk. 63), Sefa Akgün, (Hasan Batuhan Artaslan dk. 54 ), Eren Tozlu, Özgür Sert, Ufuk Budak, Furkan Özhan (Alican Özfesli dk. 90), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yukup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Emin Yavaş, Herolind Shala, Enes Yiğit, Mustafa Gürkan Varlık

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Özgür Sert, Ufuk Budak, Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)

Kaynak: iha