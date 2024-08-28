Yaz tatili sona ererken, 2024-2025 eğitim öğretim yılına sayılı günler kaldı. Öğrenciler ve ebeveynler, kırtasiye ürünlerinden çalışma masalarına, dizüstü bilgisayardan kitaplara tüm okul ihtiyaçlarını gidermeye başladı. 9 Eylül tarihinde başlayacak eğitim yılına hazırlık döneminde Trendyol, tüm okul gereksinimleri için seçenekler sunduğu duyurdu.

Yaz tatili ile bol dinlenme imkanı bulan öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklara başlıyor. Okula dönüş döneminde ihtiyaçlar, kırtasiyeden teknolojik ürünlere geniş yelpazede farklılaşıyor. Çalışma masası, kitaplık, dizüstü bilgisayar, tablet, polo yaka tişört, pantolon ve diğer pek çok ürün, okul öncesi dönemde, alışveriş listeleri içerisinde yer alıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala, Trendyol, ihtiyaç duyulan tüm okul ürünlerini öğrenciler ile buluşturduğunu duyurdu.

Okula dönüş döneminde ihtiyaçların başında defter, kalem, termos, matara, okul çantası gibi kırtasiye ürünleri geliyor. Eğitim öğretim dönemine hazırlıklı bir şekilde girmek isteyen öğrenciler ve ebeveynleri, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma masaları ve sandalyeleri ile kitaplıkları yeniliyor. Öğrencilerin çalışırken ve serbest zamanlarında vakit geçirdikleri dizüstü bilgisayarlar ve tabletler alışverişlerde ön plana çıkıyor. Polo yaka tişörtler, eşofmanlar, pantolon ve gömlekler yanı sıra sneaker gibi gardıroplarda mutlaka olması gereken okul kıyafetleri büyük talep görüyor. Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için eğitici oyuncaklar, yapbozlar, ahşap oyuncaklar ve oyun hamurları da bu dönemde en fazla talep gören ürünler arasında yer alıyor.