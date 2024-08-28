FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar, kararlılıkla sürdürülmeye devam ediyor. 11 ilde düzenlenen “KISKAÇ-25” operasyonu kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, FETÖ’nün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrıca, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonu gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle,” ifadelerini kullandı.