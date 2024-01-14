Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında İstanbulspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sağ taraftan Guilherme’nin ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Metehan Mert’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip kale direğinin üzerinden dışarıya çıktı.
26. dakikada Ndao’nun pasında sol tarafta topla buluşan Vefa Temel’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
33. dakikada sağ taraftan Ndao’nun kale önünde yaptığı ortaya Ethemi vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu kornere çeldi.
43. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ethemi’nin yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Vefa Temel, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi
Yedekler: Mücahit Serbest, Sambissa, Mamadou, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Duhaney, Bartu Kırtaş, Ali Yaşar, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Prip, Oğulcan Ülgün, Moreno, Cikalleshi
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Muric, Cicaldau, Yunus Mallı, Oliveira, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Rak, Mehmet Büyüksayar
Teknik Sorumlu: Hakan Ünal
Sarı kart: Vefa Temel (İstanbulspor)